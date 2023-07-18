هل وصف شريف شرقاوي طليقته نسرين طافش بـ "البلاستيك المزيّف"؟

هل وصف شريف شرقاوي طليقته نسرين طافش بـ "البلاستيك المزيّف"؟

أثار الدكتور شريف شرقاوي جدلاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب ما كتبه عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

في التفاصيل، دوّن شريف شرقاوي بعد أيامٍ قليلة من انفصاله عن نسرين طافش التالي: "عندما نترك الماضي لأنو قديم، كاذب، وبلاستيك مزيّف... للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس. قريبًا هتعرفوا مين".

فهل قصد شريف شرقاوي طليقته نسرين طافش بما كتبه دون تسميتها مباشرةً؟