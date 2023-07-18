فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي "جرش"

فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي "جرش"

اعتاد مهرجان جرش للثقافة والفنون أن يستقطب الأسماء الفنيّة والثقافيّة الكبيرة في الوطن العربي.

علاوةً على نجوم الطرب الذين يحيون ليالي جرش في المهرجان الذي ينطلق في 26 تموز الجاري، سيكون جمهور الشعر وأصدقاء الحرف والإبداع في الخامسة من مساء يوم السبت 5/8/2023 وفي قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمَّان، مع اسم إماراتي كبير له حضوره على المنصّات الإماراتيّة والعربيّة.

علي الخوار، شاعر يُطلّ على الجمهور وكأنّ بينه وبينهم عقدًا من المحبّة والتفاهم في ما يتعلّق بالشق العاطفي من الكلمات الموشّاة بمفردات غاية في الرومانسيّة والدفء وعتاب المحبين.

للشاعر الخوّار دواوين شعرية، مثل: كلام الصمت، وهلوسات 2020، ومشاعر وطن 71، ووطني.

كما اشتهر بأغانٍ قدّم كلماتها لنجوم الغناء العربي ما يزال صداها يرنّ في الأسماع.

وقد نال جوائز عديدة، منها حصوله على جائزة أفضل نص غنائي عربي عام 1996، ولقب فارس الأغنية الإماراتيّة عام 1995.