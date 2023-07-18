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خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
فنّ
2023-07-18 | 12:58
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خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
تم إطلاق جيجي حديد من السجن بعد أن كان قد قبض عليها بتهمة حيازة الماريجوانا وأدوات المخدرات أثناء سفرها إلى جزر كايمان.
وتم القبض على عارضة الأزياء الشهيرة بعد هبوطها على متن طائرة خاصة في مطار أوين روبرتس الدولي في جورج تاون، غراند كايمان ، في 10 تموز الحالي، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وتم تفتيش جيجي، 28 عامًا، من قبل الجمارك عند وصولها، وعندما وضع عناصر مراقبة الحدود أمتعتها عبر ماسح ضوئي، وجدوا "كمية صغيرة من أواني الأعشاب والتدخين" .
وقيل إن جيجي وصديقتها "اعتقلا بتهمة استيراد الماريجوانا واستيراد أواني لتدخين الحشيش".
ومع ذلك ، تبيّن أن المخدرات المضبوطة كانت للاستخدام الشخصي فقط.
وتم الإفراج عنها بكفالة.
ومثلت عارضة الأزياء ورفيقتها أمام المحكمة بعد يومين في 12 تموز حيث وجهت إليها التهم رسميًا.
واعترفتا بالذنب وحُكم عليهما بدفع غرامة قدرها 1000 دولار ، لكنهما غادرتا دون إدانة في سجلاتهما.
وكانت جيجي تزور جزر كايمان في رحلة مع صديقاتها الفتيات.
وأخبر المتحدث باسم النجمة أن "جيجي كانت تسافر وبحوزتها الماريجوانا التي تم شراؤها بشكل قانوني في مدينة نيويورك برخصة طبية."
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