الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"

الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"

فُجعت الإعلاميّة اللبنانيّة كارين سلامة بوفاة شقيقها لوران ألفونس سلامة، ونعته عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي بحزنٍ شديد.

وودّعت كارين سلامة شقيقها بعبارات مؤثرة، فكتبت عبر تويتر "حرقت قلب امك وقلبنا، شي مثل الكذب، من وقت ما توفى البابا وانت بدك تروح لعنده. يا خيي وابني وصديقي ونور عيوني، يا عمر الروح شو طلع عمرك قصير، لتكن مشيئتك يا رب. المسيح قام".

اااااااااااااااخ يا خييي pic.twitter.com/fDDYrcS7xC — carine salameh (@SalamehCarine) July 18, 2023