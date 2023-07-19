الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"

اااااااااااااااخ يا خييي pic.twitter.com/fDDYrcS7xC
— carine salameh (@SalamehCarine) July 18, 2023
اااااااااااااااخ يا خييي pic.twitter.com/fDDYrcS7xC
حرقت قلب امك وقلبنا، شي مثل الكذب، من وقت ما توفى البابا وانت بدك تروح لعنده.....يا خييييييي وابني وصديقي ونور عيوني، يا عمر الروح شو طلع عمرك قصير،
لتكن مشيئتك يا رب
المسيح قام pic.twitter.com/S1sU7HxDVO
— carine salameh (@SalamehCarine) July 18, 2023
حرقت قلب امك وقلبنا، شي مثل الكذب، من وقت ما توفى البابا وانت بدك تروح لعنده.....يا خييييييي وابني وصديقي ونور عيوني، يا عمر الروح شو طلع عمرك قصير،
لتكن مشيئتك يا رب
المسيح قام pic.twitter.com/S1sU7HxDVO