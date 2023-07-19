عملية دهم قرب لاس فيغاس ضمن التحقيقات في اغتيال مغني الراب توباك شاكور

عملية دهم قرب لاس فيغاس ضمن التحقيقات في اغتيال مغني الراب توباك شاكور



نفذ محققون في لاس فيغاس عملية دهم في إطار جهودهم للتوصل إلى كشف ملابسات قضية مقتل مغني الراب الأميركي الشهير توباك شاكور قبل حوالى 30 عاماً، على ما أفاد ناطق رسمي الثلاثاء.



وأوضح الناطق في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن شرطة لاس فيغاس الواقعة في ولاية نيفادا "تؤكد أن مذكرة تفتيش نُفذت" الاثنين في مدينة هندرسون المجاورة.



وأضاف أن العملية تندرج "في إطار التحقيق الجاري في مقتل توباك شاكور"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.



وكان نجم الهيب هوب يُعدّ أبرز فناني ساحل الولايات المتحدة الغربي وعرف مسيرة فنية حافلة رغم قِصرها، وضع حداً لها اغتياله بطلقات نارية في ايلول/سبتمبر 1996 في لاس فيغاس في ظروف لا تزال غامضة ولم يكن تعدّى الخامسة والعشرين.



وبيع 75 مليوناً من ألبومات توباك الذي كانت "كاليفورنيا" و"تشاينجز" و"دير ماما" و"أول آيز أون مي" أبرز أغنياته.



وبعد ستة أشهر من مقتله، اغتيل منافسه على الساحل الشرقي كريستوفر "ذي نوتوريوس بيغ" والاس.



ويربط كثر اغتيالهما بالتنافس بين شركتيهما للتسجيلات الموسيقية "ديث رو" (ومقرها لوس أنجلوس) و"باد بوي إنترتينمنت" (نيويورك).