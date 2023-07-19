لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)

نشرت النجمة العالمية مادونا اوّل صورة لها، بعد خروجها من المستشفى على خلفية إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة قبل ثلاثة أسابيع، بدت فيها بمظهر مختلف صدمت فيه الجمهور.وفي التفاصيل، أبهرت مادونا محبيها بمظهرها المختلف والذي لا يمكن التعرف عليه في الصورة الأولى التي شاركتها لنفسها على موقع إنستغرام، وظهرت فيها بعينين مغلقتين وهي تعانق باقة عملاقة من الورود الوردية.وعلّقت مادونا على منشورها قائلة: "وردة واحدة يمكن أن تكون حديقتي. صديق واحد عالمي".