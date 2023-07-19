جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

يتفاعل روّاد الإنترنت بشكلٍ كبير مع خبر غياب مقدّمة البرامج وخبيرة التجميل اللبنانيّة جويل ماردينيان عن تطبيق انستغرام بعد نشر صورةٍ سوداء معلنةً عن مرورها بيوم سيء.

ورجّح عدد كبير من المتابعين أن يكون السبب هو وقوع خلافات عائليّة بين جويل ماردينيان وزوجها، فلاحظ البعض أنها قامت بحذف جميع صور زوجها عن حسابها.

وأعرب آخرون عن حزنهم بالتعليق "من المؤسف أن نرى هذا الزواج وهو يصل إلى نهايته"، فهل تصدق توقعات الجمهور أم أنها مجرد تحليلات لا تمت للحقيقة بصلة؟