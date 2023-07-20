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بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)

فنّ
2023-07-20 | 05:38
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بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
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بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)

بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)

لا تزال قضيّة عائلة الراسي تتفاعل على منصّات التواصل الإجتماعي، وتساءل البعض: أين ينام والدا الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي بعد طردهما من المنزل ورمي ملابسهما بسبب الخلافات العائليّة مع ساندرين وسباستيان الراسي؟
 
يبدو أن الممثلة نادين الراسي قد قرّرت احتضان والديها وبات الأخيران ينامان في منزلها، وهو الأمر الّذي كشفت عنه عبر خاصيّة القصص على تطبيق الصور انستغرام.
 
ودوّنت نادين عبر الستوري عند الساعة الرابعة فجراً "الله يحميلي ياكن.. اللي كلّ عمرن يغفّوني مش عم بعرف غفّين". 
 
وتابعت الراسي في منشورٍ آخر ظهرت فيه مع والدها "يسعدلي صباحك يا حنون. شرّ البليّة ما يضحك. بحبك بابا تا تخلص الدني".
 

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