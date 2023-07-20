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إبن حسام تحسين بيك توقّف قلبه.. إنعاش ونجاة بأعجوبة من الموت!

فنّ
2023-07-20 | 05:45
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إبن حسام تحسين بيك توقّف قلبه.. إنعاش ونجاة بأعجوبة من الموت!
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إبن حسام تحسين بيك توقّف قلبه.. إنعاش ونجاة بأعجوبة من الموت!

إبن حسام تحسين بيك توقّف قلبه.. إنعاش ونجاة بأعجوبة من الموت!

أُصيب راكان تحسين بيك، إبن الممثل السوري حسام تحسين بيك، بأزمةٍ قلبيّة حادة نُقل على اثرها إلى المستشفى.
 
وتوقّف قلب راكان تحسين بيك عند وصوله إلى المستشفى، لكن الأطباء نجحوا بإنعاشه فنجا من الموت بأعجوبة.
 
ووفق التقارير الطبيّة، تبيّن أن راكان يعاني من انسداد في أحد شرايين القلب، فاضطر للخضوع الى عمليّة قسطرة قلبيّة.
 
بدوره، كتب راكان تحسين بيك على فيسبوك: "شكراً لكلّ يللي اتطمّنوا عليّ باتصال أو رسالة، انا ما كنت بدّي خبّر حدا لأن يللي فيكم مكفّيكم، بس مرتي غدرتني وكتبت عالفيسبوك. الحمدلله نفدنا من الموت بأمر رب العالمين".

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