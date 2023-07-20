الشاب خالد صاحب الإبتسامة الدائمة يبكي بمرارة: ابي ضربني كثيراً بالعصا وجدتي العنصرية نادت أمي "يا عبيد"!

الشاب خالد صاحب الإبتسامة الدائمة يبكي بمرارة: ابي ضربني كثيراً بالعصا وجدتي العنصرية نادت أمي "يا عبيد"!

فجّر الشاب خالد مفاجأةً من العيار الثقيل، فهو المعروف بصاحب الإبتسامة الدائمة قد بكى بمرارة أثناء سرد معاناته العائليّة خلال حلوله ضيفاً على برنامج AB Talks مع أنس بوخش.

وكشف الشاب خالد، خلال إطلالته، أنّه تعرّض للضرب كثيراً بالعصا من قبل والده الذي لم يشجعه على احتراف الفنّ لأنه كان يعتقد أن الفنانين لا يتزوّجون.

واعترف الشاب خالد انه نشأ في عائلة عنصريّة، وتابع "خلال طفولتي شهدت العنصريّة بعيني من عائلة أبي. فكانت جدتي تسيء لوالدتي بسبب بشرتها السمراء وتناديها: يا عبيد".