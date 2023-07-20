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سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
فنّ
2023-07-20 | 12:06
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سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
كشفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، البالغة من العمر 56 عامًا، عن أسرار جمالها غير التقليدية خلال حوار ضمن بودكاست "Let’s Talk Off Camera"، مع الإعلامية كيلي ريبا، مشدّدة نفيها استخدام "البوتوكس".
وأكّدت حايك في حديثها انها تغوص في ممارسة "التأمل" وتعتبره السبب الأساسي وراء مظهرها الخارجي المشرق واطلالتها الشابة.
وقالت: "نظرًا لوجود الكثير من المشاكل الصحية في جسدي، فقد طورت هذا التأمل الغريب الذي أواصل تطبيقه". مضيفةً: "يمكنني القيام بذلك لساعات، لأنني لا أشعر بالوقت وهو أمر ممتع للغاية".
واشارت أنها في حال توقفت عن التأمل، "فقد تصاب بالأمراض والآلام، مثل التقلصات الغضروفية وآلام والرقبة والمشاكل في الورك وحتى الكاحل".
وتطرقت سلمى حايك في حديثها أن زوجها، فرانسوا هنري بينولت، غير مقتنع بالتأمل الذي تمارسه، قائلة: "زوجي يشكك كثيرًا في الطريقة، ويرفض استخدام كلمة "تأمل" ويطلق عليها "يوغا" بدلاً من ذلك".
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فنّ
سلمى حايك
سرّ جمالها
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