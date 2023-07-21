في مراسم ضخمة... تشييع الأيقونة الفنية جين بيركين في هذا اليوم!

تُشيَّع المغنية البريطانية الحائزة الجنسية الفرنسية جين بيركين الاثنين في كنيسة سان روك في باريس، في مراسم ستُبث عبر شاشة عملاقة وُضعت في خارج الموقع، على ما أعلن الخميس مصدر مقرب من الفنانة التي توفيت الأحد الفائت.ومن المقرر أن تبدأ مراسم التشييع عند العاشرة صباحاً (08,00 ت غ)، وفق ما أوضح المصدر لوكالة فرانس برس، لافتاً إلى أن دخول الكنيسة "سيقتصر على العائلة والأصدقاء".وأضاف المصدر "لكن من أجل إشراك الجمهور، ستُبث المراسم مباشرة على شاشة عملاقة عند تقاطع شارعي سان تونوريه وبيراميد".وكان عُثر على المغنية والممثلة وأيقونة الموضة جين بيركين الأحد ميتة في منزلها في العاصمة الفرنسية.وقد أثار نبأ وفاة بيركين سيلاً من رسائل التكريم. وحيّت ابنتاها، شارلوت غينسبور ولو دويون، "المعركة الشرسة" التي خاضتها والدتهما ضد المرض.