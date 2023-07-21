جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

جويل حاتم تدافع عن نادين الراسي: "أنا سرّبت التسجيلات ويجوا القبضايات يقتلوني"

في خطوةٍ مُفاجئة، أعلنت عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم أنّها هي من قامت بتسريب التسجيلات الصوتيّة الخاصّة بالممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عن تعرّض والديّ الأخيرة للضرب والطرد من المنزل.

ودافعت جويل حاتم عن نادين الراسي بالقول "نادين لم تحرمني يوماً من ابني جو، لم تكن هي!". وتابعت "ما اخدت منّي ابني ابداً، مش هي. أنا بحكي ضميري، حلو الوفاء بالحياة. نادين دعمتني مع انو تهدّدت".

وتابعت حاتم قائلةً "انا سرّبت تسجيل نادين، يجوا يقتلوني القبضايات انا وأهلي".