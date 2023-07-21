بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

كثرت في اليومين الماضيين الأخبار المتعلّقة بسبب وفاة شقيق الاعلاميّة اللبنانيّة كارين سلامة، ونشرت صفحات الكترونيّة صوراً لحادث سير مروّع قيل أنّه تسبب بالوفاة.

بدورها، نفت أسرة سلامة الشائعات المتداولة بالقول "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن لوران شقيق كارين سلامة توفي جرّاء حادث سير. عائلة الراحلة أكّدت أن لوران توفي بسبب سكتة قلبية مفاجئة في منزله وليس في حادث سير".