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خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!

خلاف وصلح بين إيميه الصياح وابنتها.. صور تأسر القلوب على طريقة "قبل وبعد"!

أسرت الممثلة ومقدّمة البرامج اللبنانيّة إيميه الصياح قلوب المتابعين بصورها مع ابنتها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام. وظهرت ابنة إيميه الصياح منزعجة من والدتها في الصورة الأولى، وعلّقت الأخيرة ضاحكةً "بهدلتني بس والله مش عاملة شي أنا". ويبدو ان الخلاف لم يدم طويلاً، فعادت ونشرت ايميه الصياح صورةً لابنتها وهي تقبّلها وتصالحها مع عبارة "ورجعنا تصالحنا".