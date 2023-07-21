هل نُقل عادل إمام إلى المستشفى بحالةٍ صحيّة خطيرة؟

هل نُقل عادل إمام إلى المستشفى بحالةٍ صحيّة خطيرة؟

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبرٍ مجهول المصدر مفاده أن النجم المصري عادل إمام قد نُقل إلى المستشفى بحالةٍ صحيّة خطيرة، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، نفت أسرة عادل إمام كلّ الشائعات المُتعلّقة بصحّة الممثل القدير عادل إمام ونقله إلى المستشفى، وأكّدت العائلة أن عادل يتواجد في منزله وبصحّة جيّدة.

ومن المُقرّر أن يتوجّه الممثل عادل إمام الأسبوع المقبل برفقة عائلته إلى الساحل الشمالي في مصر.