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فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
فنّ
2023-07-21 | 10:20
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فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
فرقة مياس تطلق الفيديو كليب الأول الخاص بها: حرّة! (فيديو)
أطلقت فرقة مياس اللبنانية، والتي وصلت إلى العالمية، الفيديو كليب الأول لها، في قناتها الخاصة عبر منصة يوتيوب.
اللوحة الفنية الراقصة المصورة أتت تحت عنوان "حرّة"، وحصدت آلاف المشاهدات منذ الدقائق الأولى لإطلاقها.
يُذكر أن فرقة مياس حققت نجاحاً عالمياً مبهراً من خلال فوزها بلقب America's got talent ، بعد أن أبهرت العالم بأداء استثنائي في شهر أيلول من العام الفائت.
لمشاهدة الفيديو
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