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هل خان حسن شاكوش زوجته مع حورية فرغلي؟

فنّ
2023-07-22 | 01:56
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هل خان حسن شاكوش زوجته مع حورية فرغلي؟
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هل خان حسن شاكوش زوجته مع حورية فرغلي؟

هل خان حسن شاكوش زوجته مع حورية فرغلي؟

بعد ادعاءات زوجته بأنّه خانها مع ممثلة شهيرة، خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن صمته ونفى وجود علاقة عاطفيّة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي كما رجّح البعض. 
 
وكتب حسن شاكوش على فيسبوك "أنا من خلال صفحاتي الرسميّة بحب اقول ان الفنانة حورية فرغلي لا يمسني بها أي شيء غير انها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع ايه". 
 
وأضاف حسن شاكوش "كلّ الاحترام والتقدير لك يا فنانة يا كبيرة، وبعتذرلك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه".
 

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حسن شاكوش

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