شهد برمدا تشن هجوماً على بعض الفتيات السوريات: "ما عندن حدا يضبّن"

شهد برمدا تشن هجوماً على بعض الفتيات السوريات: "ما عندن حدا يضبّن"

شنّت الفنانة السوريّة شهد برمدا هجوماً على منشورات بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهن بعض الفتيات السوريات.

فكتبت شهد برمدا عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام "يعني والله العظيم درجة الرخص يللي واصلين إلها البنات عالسوشال ميديا وخاصة السوريات (مو كلن طبعاً بس يلي ما عندن حدا يضبن) لدرجة إنه لو انستغرام وفيسبوك ما كانوا مانعين صور التعرّي كانوا حطوا صورهن هيك ما في مشكلة لأنو قطعوا مرحلة استعراض الجسم بالبيكيني، صرنا بمرحلة عرض الجسم بربع بكيني".

وتابعت شهد برمدا "وين أهاليون؟ معقول؟ يا الله من أيمتى كنا هيك؟ كانت البنت السورية مضرب مثل بالتربية والاحترام، هلأ صارت بتخوّف وبتسوّد الوجه بسبب هالكَمّ الهائل من الفاسدات".

وختمت شهد برمدا هجومها بالقول "يا عيب الشوم على رجال عيلة كل واحدة فيكن، قرّفتونا".