وفاة ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن عن عمر يناهز 74 عامًا

وفاة ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن عن عمر يناهز 74 عامًا



توفيت ابنة أسطورة الكوميديا تشارلي تشابلن، الممثلة جوزفين تشابلن، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وأعلن أبناؤها تشارلي وجوليان وآرثر النبأ قائلين إنها توفيت في 13 تموز في باريس.

وكانت جوزفين قد ظهرت في بعض أفلام والدها الشهيرة، بما في ذلك "Small Parts" و " Limelight" و "Escape to the Sun" وغيرهم.