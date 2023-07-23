ورد الخال كما لم تروها من قبل... "لوك" جديد على الدراجة النارية! (فيديو)

أطلّت الممثلة اللبنانية ورد الخال على محبيها اليوم الأحد في "لوك جديد" على دراجة نارية، حيث نظرت إلى الكاميرا بملامحٍ جديّة قبل انطلاقها.

ونشرت ورد الخال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ظهرت فيه مرتديةً سترة جلدية وبالملابس المخصصة لمحترفي الدراجات النارية.

وأبدى عدد كبير من متابعيها، منهم من الوسط الفني، إعجابهم باللوك الجديد في خانة التعليقات.