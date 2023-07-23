بعد تعرّضها لموقف حرج... جنيفر لوبيز تصرخ بكلمة نابية في وجه المصورين! (فيديو)

تعرّضت النجمة العالمية جنيفر لوبيز قبل حضورها جلسة التمرين في صالة Tracy Anderson Method Studio الرياضية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء، لموقف حرج بعدما فوجئت بإغلاق الباب.

ورصد المصورون النجمة، الّتي بدت محبطة، وهي تدفع الأبواب بقوة في محاولة للدخول، وذلك قبل السماح لها بالدخول في نهاية المطاف.

ووفق وسائل إعلام أميركية، بدت "جي لو" حريصة على متابعة جلسة التمارين الرياضية، والابتعاد عن الكاميرات الّتي كانت في المرصاد خارج الموقع.

وعند مغادرتها المكان، قابلت لوبيز المصورين أثناء مرورها من أبواب المخارج للتوجه إلى سيارتها، فتمنوا لها "يوما سعيداً"، لكن النجمة ردّت بتعليقٍ ساخرٍ قائلةً: "اللعنة عليكم، إلى اللقاء".

وأثار تعليق النجمة "البذيء" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الممثلة والمغنية شوهدت ترتدي سروال اليوغا باللون الأصفر مع طبعة جلد الثعبان وقميص رياضي مطابق اللون.