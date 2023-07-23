في أول تصريح له... النجم جايمي فوكس يشارك تجربته الاستشفائية: "عدت من الجحيم"! (فيديو)

قال الممثل الأميركي جايمي فوكس الحائز جائزة أوسكار والذي ما زال يتعافى من "مضاعفات طبية" دخل إثرها المستشفى في نيسان، إنه "عاد من الجحيم" وذلك في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام ليل الجمعة السبت، وهو أول تعليق له منذ مشكلته الصحية.

وقال الممثل الكوميدي مازحا وهو يحدق في بعين واحدة ردا على تكهنات بشأن حالته "قال البعض إنني أصبت بالعمى، لكن كما ترون، فإن عينَي لا تشكوان من شيء".

وأضاف "لكنني عشت جحيما وعدت منه، ولم يكن شفائي خاليا من العقبات أيضا" مقدّما الشكر لكل من معجبيه على دعمهم وعائلته على تكتمها.



ووفق وكالة فرانس برس، فقد نُقل النجم البالغ 55 عاما الشهر الماضي إلى مستشفى في ولاية جورجيا في جنوب الولايات المتحدة حيث كان يصور فيلما لحساب نتفليكس.

ومذاك، لم تكشف أي تفاصيل بشأن حالة الممثل الطبية، ما دفع البعض إلى التكهن بأن وضعه يتدهور. لكنّ ابنته كورين فوكس حرصت على تبديد هذه الشائعات في منشور عبر إنستغرام.

وتابع الممثل مبررا صمته الطويل "لم أكن أريدكم أن ترونني مع أنابيب تخرج من جسدي وتحاولون معرفة ما إذا كنت سأنجو". وأضاف "لكنني سأعود وأنا أستطيع مواصلة العمل".