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نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!

نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!







وقال خالد الفايد في حديث خاص لموقع





وأضاف: "أحب الدين والفن، وأشعر بأن الله لن يرضى أن أُضيع نفسي من أجل الدخول إلى الجنة، بل من الممكن أن أُصلي وألتزم فأنا مسلم في النهاية، وحاليًا أسعى في الصلح مع المنتج هاني محروس اعتذر له؛ لأنني أخطأت في حقه كثيرًا.".



وتابع خالد الفايد: "الناس اللي قالولي بطل وبطلت معاهم، حسيت إن فيه حاجة غريبة وإن مش دي حياة ملتزم صحيحة، كان فيه منهم بيجاهد وآه من جماعة إسلامية، قربوا مني وقعدوا يلعبوا في دماغي ولكن مكلمونيش في الجهاد، لاحظت إن عندهم خَلل، تفكيرهم كان يودي في داهية، فيه منهم واحد متجوز 22 مرة، النبي مكنش كده يعني." أعلن الفنان الشاب خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز تراجعه عن قرار اعتزاله الغناء، الذي أعلنه خلال الأشهر الفائتة، مشيرًا إلى أنه أخطأ عندما قرر الابتعاد عن الغناء.وقال خالد الفايد في حديث خاص لموقع القاهرة 24 : "اكتشفت أن الفن المحترم الهادف لا يتعارض مع الدين، مثل الفنان تامر حسني وأحمد سعد، ليس مثل الفن الذي يقدمه حمو بيكا، فهو يؤثر بالسلب في الجمهور، واختليت بنفسي فترة ما يقرب من أسبوع أو اثنين بعدما شعرت بضيق وحيرة كبيرة، ولاحظت والدتي ذلك الأمر عليّ، فأخبرتها أنه يرودني قرار العودة للغناء من جديد، وقالت لي إذ لم يكن ذلك القرار ظالم لأي شخص فافعل ما ترتاح له، وبالفعل عدت للفن، وأتمنى أن أقدم أعمال جيدة وهادفة."وأضاف: "أحب الدين والفن، وأشعر بأن الله لن يرضى أن أُضيع نفسي من أجل الدخول إلى الجنة، بل من الممكن أن أُصلي وألتزم فأنا مسلم في النهاية، وحاليًا أسعى في الصلح مع المنتج هاني محروس اعتذر له؛ لأنني أخطأت في حقه كثيرًا.".وتابع خالد الفايد: "الناس اللي قالولي بطل وبطلت معاهم، حسيت إن فيه حاجة غريبة وإن مش دي حياة ملتزم صحيحة، كان فيه منهم بيجاهد وآه من جماعة إسلامية، قربوا مني وقعدوا يلعبوا في دماغي ولكن مكلمونيش في الجهاد، لاحظت إن عندهم خَلل، تفكيرهم كان يودي في داهية، فيه منهم واحد متجوز 22 مرة، النبي مكنش كده يعني."

