اقتحم غرفة محمد عبده للسرقة ووثّق الحادثة بالفيديو.. ما فعله داخل الغرفة صادم!

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة #نجران تلقى القبض على مقيم يمني اقتحم غرفة الفنان #محمد_عبده وقام بسرقة اغراض خاص لفنان
كما تم القبض على مقيم يمني وهندي ومواطنين لمساعدتهم لمقيم اليمني على اقتحام غرفة الفنان محمد عبده pic.twitter.com/h6dMFLbNM3
— Wael (@Aljehani_85) July 22, 2023
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة #نجران تلقى القبض على مقيم يمني اقتحم غرفة الفنان #محمد_عبده وقام بسرقة اغراض خاص لفنان
كما تم القبض على مقيم يمني وهندي ومواطنين لمساعدتهم لمقيم اليمني على اقتحام غرفة الفنان محمد عبده pic.twitter.com/h6dMFLbNM3