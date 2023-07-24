اقتحم غرفة محمد عبده للسرقة ووثّق الحادثة بالفيديو.. ما فعله داخل الغرفة صادم!

اقتحم غرفة محمد عبده للسرقة ووثّق الحادثة بالفيديو.. ما فعله داخل الغرفة صادم!

في حادثةٍ غريبة، اقتحم أحد المعجبين غرفة فنان العرب محمد عبده في الفندق من أجل سرقته ووثّق الحادثة بالفيديو.

في التفاصيل، صوّر المعجب لحظة دخوله غرفة محمد عبده وسرقة القبعة الخاصة بالأخير، وكان لافتاً أنّه شغّل أغنية "سرقني" خلال عملية السرقة.

وسهّل الفيديو الّذي نشره المعجب وصول الأمن السعودي إليه، فأعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران إنها القت القبض على مقيم وثّق ونشر محتوى السرقة مع 4 آخرين لمساعدته.