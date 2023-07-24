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وائل كفوري يحقق إنجازاً جديداً لأول مرّة في تاريخ "كان" الفرنسيّة
فنّ
2023-07-24 | 04:54
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وائل كفوري يحقق إنجازاً جديداً لأول مرّة في تاريخ "كان" الفرنسيّة
وائل كفوري يحقق إنجازاً جديداً لأول مرّة في تاريخ "كان" الفرنسيّة
لأوّل مرّة في تاريخها، نشرت مدينة "كان" الفرنسيّة على مواقعها الرسميّة اسم الفنان اللبناني وائل كفوري الّذي سيقف على خشبة مسرح "قصر المؤتمرات" بتاريخ 14 آب المقبل.
ويحقق وائل كفوري إنجازاً جديداً بوقوفه على المسرح العالمي الشهير الّذي تقام فيه سنوياً حفلات توزيع جوائز مهرجانات "كان"، وهو الفنان العربي الأول الذي يقف على خشبة هذا المسرح العريق بدعم من السلطات الرسمية الفرنسية.
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