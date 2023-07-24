فيلم "باربي" يحطّم الأرقام القياسية ويتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية!

تصدّر فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاصدًا 155 مليون دولار وفق ما أظهرت تقديرات الأحد.أما فيلم "أوبنهايمر" من إنتاج "يونيفيرسل" وكان في أسبوعه الأول من العرض في الصالات الأميركية، فأتى في المرتبة الثانية محققا 80,5 مليون دولار، نصف الإيرادات تقريبا التي حققها "باربي".وكتب الخبير ديفيد أ. غروس من Franchise Entertainment Research "حطّم فيلم باربي الأرقام القياسية، ولم يسجّل أي فيلم كوميدي في الأسبوع الأول لعرضه (على مدى 3 أيام من الجمعة إلى الأحد) أكثر من 85,9 مليون دولار".وفقا لتقديرات الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، يعتقد أن حوالى 200 ألف شخص اشتروا تذاكر لكلا الفيلمين.وكان عرض الفيلمين الكبيرين بالتزامن مصدر وحي لموجة من النكات والتعليقات على الشبكات الاجتماعية، فتخيّل البعض مثلا سيناريو تغيير ملابسهم عند الانتقال من أحدهما إلى الآخر، فيما ظهرت مجموعة من المنتجات المشتقة المعبّرة عن هذا المنحى، أُطلِقَت عليها تسمية "باربنهايمر" (Barbenheimer) التي تمزج عنوانَي الفيلمين.وجاء فيلم "ساوند أوف فريدوم" وهو فيلم إثارة من إنتاج "سانتا في فيلمز" و"إينجل ستوديوز"في المركز الثالث من الترتيب مع إيرادات بلغت 20,14 مليون دولار.وتراجع الفيلم السابع من سلسلة "ميشن إمباسبل" الذي كان متصدرا الترتيب الأسبوع الماضي، إلى المركز الرابع. وجمع فيلم "ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان" من إنتاج "باراماونت" وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، إيرادات بلغت 19,5 مليون دولار.وحل في المركز الخامس فيلم "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" من إنتاج "ديزني" والذي أتى بعد 15 عاما على الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، محققا 6,7 ملايين دولار.ويجسّد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجددا دور عالِم الآثار الشهير، وقد تولّى الإخراج جيمس مانغولد خلفا لستيفن سبيلبرغ الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه.