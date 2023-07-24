بعد انقطاع دام 10 سنوات... مسلسل "فيوتشوراما" يعود عبر منصة "ديزني +"

يعود الاثنين عبر منصة "ديزني +" مسلسل "فيوتشوراما" الذي تولّى تأليفه مات غرينينغ مُبتكر مسلسل "ذي سمبسنز" الشهير، بعد وقف عرضه لعشر سنوات، في مرحلة تشهد فيها المنصات الرقمية نجاحات مرتبطة بأفلام ومسلسلات التحريك المخصصة للبالغين.ويتناول "فيوتشوراما" الذي يحمل رسائل فكاهية لاذعة وأُطلق سنة 1999، مغامرات شخصية فراي الذي يتولى توصيل طلبيات البيتزا في نيويورك وتعرّض لعملية تجميد ليلة رأس السنة عام 2000 ليستيقظ بعد ألف عام من الزمن الذي كان يعيش فيه، في عالم تقطنه روبوتات وكائنات فضائية مع السخرية من الإخفاقات التي حصلت في القرن الحادي والعشرين.وفي الحلقات العشر الجديدة التي ستُعرض بشكل أسبوعي، يواجه فراي وليلا وبندر ومختلف شخصيات المسلسل جائحةً وسلبيات ما يُعرف بالـ"بينج واتشينغ" (المشاهدة المفرطة لمحتوى ترفيهي أو إعلامي معيّن) وتقلبات عملة بيتكوين الرقمية.وفي مقابلة نقلتها "ديزني"، قال جون ديماجيو الذي يؤدي بصوته شخصية بيندر في النسخة الأصلية من المسلسل إنّ "كتّاب العمل ينجحون دائماً في مواكبة الأحداث الراهنة، على غرار "ذي سمبسنز" نوعاً ما".وليعرض مسلسل "فيوتشراما" لمدة قياسية على غرار "ذي سمبسنز" رغم النجاح الذي حققه إن على صعيد النقاد أو الجمهور.وكانت محطة فوكس الأميركية أوقفت عرض المسلسل، وهو من نوع الخيال العلمي، مرة أولى عام 2003 بعد بث أربعة مواسم منه، ثم أُعيد عرضه على شكل أفلام عبر "دي في دي" ثم عبر محطة "كوميدي تشانل"، قبل أن يُعاد وقف بثه مرة أخرى سنة 2013.وفي شباط 2022، أعلنت "هولو" التابعة لشركة "ديزني" والحائزة حقوق بث المسلسل في الولايات المتحدة عن إعادة عرض "فيوتشراما" بعد توقف طويل.