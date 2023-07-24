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انفصال رشا شربتجي عن زوجها.. هل خبّأت الخبر عاماً كاملاً؟!

فنّ
2023-07-24 | 05:57
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انفصال رشا شربتجي عن زوجها.. هل خبّأت الخبر عاماً كاملاً؟!
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انفصال رشا شربتجي عن زوجها.. هل خبّأت الخبر عاماً كاملاً؟!

انفصال رشا شربتجي عن زوجها.. هل خبّأت الخبر عاماً كاملاً؟!

أعلنت المخرجة السوريّة رشا شربتجي، ابنة المخرج الراحل هشام شربتجي، خبر انفصالها عن زوجها تمام نجم الدين الصالح بعد زواج دام لسنوات. 
 
وبالرغم من أن رشا شربتجي لا تحبذ الحديث عن حياتها الشخصيّة في الإعلام، إلا أنّها كشفت في تصريح لمجلة "سيدتي" أن "الانفصال تم قبل حوالي العام الحالي وانفصلنا بكل ود ومحبة واحترام".

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