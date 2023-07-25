مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" يثير الغضب في الهند... بسبب اقتباس من كتاب هندوسي!

أثار مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر"، الّذي حطّمت أرقامه شباك التذاكر في الولايات المتحدة، غضباً عبر الانترنت في الهند بسبب ذكر اقتباس من كتاب هندوسي مقدس، فيما وصفه مسؤول بأنه "هجوم لاذع" على المعتقدات الدينية للهندوس.

وبدأ عرض الفيلم الذي يتناول قصة عالم الفيزياء الأميركي روبرت أوبنهايمر، ويؤدي دوره الممثل كيليان مورفي، الجمعة في الهند فيما حظي بآراء إيجابية، مع تحقيقه 3 ملايين دولار في شباك التذاكر خلال يومين.

ويُظهر أحد المشاهد أوبنهايمر مع عشيقته جين تاتلوك وهي تفتح نسخة من كتاب ديني هندوسي، وتطلب منه أن يقرأ لها.

فيقرأ مورفي: "أصبحت الآن الموت، مدمّر العوالم"، وهو الاقتباس الذي ذكره أوبنهايمر عندما فجرت القنبلة النووية الأولى.

ووفق وكالة فرانس برس، كتب المسؤول الكبير في لجنة الإعلام المركزية في الحكومة عدي ماهوركار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان "هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح"، داعياً نولان إلى حذف المشهد.

وانتشرت عبر تويتر تغريدات في هذا الشأن مُرفقة بوسمي #لمقاطعة أوبنهايمر (BoycottOppenheime#) و#لاحترام الثقافة الهندوسية (#RespectHinduCulture).