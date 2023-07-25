رامي جمال يشنّ هجوماً على ميريام فارس: "لم تدفع مستحقاتها"

رامي جمال يشنّ هجوماً على ميريام فارس: "لم تدفع مستحقاتها"

شنّ الملحن المصري رامي جمال هجوماً شرساً على النجمة اللبنانيّة ميريام فارس، واتهمها بعدم دفع المستحقات المتوجّبة عليها.

وكشف رامي جمال أنّه منح ميريام فارس أغنية منذ أكثر من سنة ولكنها لغاية اليوم لم تدفع له ثمنها، ولفت إلى أن الأغنية لم تبصر النور لكنّها لم تُعد حقوق الملكيّة له.

وأردف رامي جمال قائلاً "ما بتردش عليّ، اللي خدته مني مش هيخليني أجري وراها طول العمر".