ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)

ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)

أعلن رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو ان زوجته الممثلة السوريّة ديمة بياعة قد أدخلت إلى المستشفى بعدما نقل لها عدوى المرض.

ونشر أحمد الحلو صورة ديما بياعة من داخل غرفة المستشفى، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وأرفق زوج ديما بياعة الستوري بعبارة "حبيبتي وقفت معي بمرضي لـ إنعدت هي".