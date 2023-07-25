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دنيا بطمة تثير الجدل باختفائها.. هل تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان؟
فنّ
2023-07-25 | 05:22
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دنيا بطمة تثير الجدل باختفائها.. هل تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان؟
دنيا بطمة تثير الجدل باختفائها.. هل تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان؟
تزامناً مع إلغاء حفلها الفنّي في مهرجان "تيفلت"، أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً باختفائها المفاجئ.
في التفاصيل، كتبت دنيا بطمة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام "حبايبي، سأغيب عنكم فترة. أحتاج للراحة قليلاً"، مُعلنةً اعتزالها المؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي.
وكان لافتاً أن البعض قد تداول معلومات غير مؤكدة مفادها ان النجمة المغربية قد تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان، بينما أدرج آخرون هذه الأخبار ضمن خانة الشائعات.
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