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توم كروز يدخل في خلاف مع منتجي الأفلام... فهل مسيرته المهنية مهددة بالتوقف؟

فنّ
2023-07-25 | 07:03
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توم كروز يدخل في خلاف مع منتجي الأفلام... فهل مسيرته المهنية مهددة بالتوقف؟
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توم كروز يدخل في خلاف مع منتجي الأفلام... فهل مسيرته المهنية مهددة بالتوقف؟

اشتهر النجم الهوليوودي توم كروز بأدائه المميز وقيامه بحركات مثيرة وخطيرة في سلسلة أفلامه "Mission Impossible".
 
بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، دخل كروز الأسبوع الماضي في خلاف مع الممثلين ومنتجي الأفلام حول تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهو ما قد يمنعه من القيام بحيل وحركات "الأكشن" مرة أخرى. كما أن المشاهد لن يستطيع التفريق بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
 
وتعتبر المعارك حول الأجور والرعاية الصحية جزءًا من الخلاف، لكن النقابات تدعي أن الذكاء الاصطناعي "التوليدي" يشكّل في الواقع تهديدًا وجوديًا للسينما والتلفزيون.
 
لذلك شهدت هوليوود إضراباً عن العمل بسبب مخاوف العاملين فيها من تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي. فمن الممكن الاستغناء عن الممثلين المحترفين من خلال القيام بعمل الذكاء الاصطناعي داخل الاستديو، واعادة النجوم الراحلين إلى الحياة للعب أدوار في الأفلام الحديثة.
 
والمثير للدهشة أنه من المتوقع أن تكون برامج الذكاء الاصطناعي في المستقبل قادرة على إنشاء طاقم التمثيل بالكامل للفيلم رقميًا. كل ذلك سيكون أرخص بكثير من استخدام أشخاص حقيقيين.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

توم كروز

نجم هوليوود

ذكاء اصطناعي

ممثلين

منتجي أفلام

المهمة المستحيلة.

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