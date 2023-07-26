بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!

"الباربي المكسيكية"... سلمى حايك تُظهر مفاتنها بلباس البحر مع زوجها! (صور)

"الباربي المكسيكية"... سلمى حايك تُظهر مفاتنها بلباس البحر مع زوجها! (صور)

توم كروز يدخل في خلاف مع منتجي الأفلام... فهل مسيرته المهنية مهددة بالتوقف؟