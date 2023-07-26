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بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!

فنّ
2023-07-26 | 09:34
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بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!
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بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!

بعد وفاة طليق بوسي... شقيقته تتهمها بقتله: هي اللي موتته!

توفي المنتج ورجل الأعمال المصري وليد فطين، طليق المطربة المصرية بوسي، بشكل مفاجئ صباح الثلاثاء.

وكتب الفنان حمزة الصغير في منشور له عبر "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك.. أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة.. خبر صادم بصراحه".

بدورها، اتهمت شقيقة المنتج،  طليقته المطربة بوسي بقتله، معتبرة أن الراحل مات قهرا بسبب ما فعلته معه الفنانة، حيث أشارت إلى أن الأخيرة لفقت له تهمًا زورًا، من أجل الحصول على أمواله، هذا بجانب حبسها له، وفق ما نقلته "القاهرة 24".

وقالت شقيقة وليد فطين في أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها "بوسي هي اللي موتته.. أخويا مماتش بـ كورونا هي السبب في تدميره، ربنا ينتقم منها حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حاولت كتير أبعدها عنه لكن معرفتش".

كما أضافت "لو بوسي كانت أدت له حقه، من حق حفلة واحدة بتعملها كل سنة مرة، مكنش مقهور بسببها.. هي متعرفش ربنا، دي حتى ممشيتش في جنازة أبوها، حسبي الله ونعم الوكيل.. كله عند ربنا".

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