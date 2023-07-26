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فيلم "باربي" يعيد الزخم لأكبر مجموعة من هذه الدمى في العالم
فنّ
2023-07-26 | 11:15
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فيلم "باربي" يعيد الزخم لأكبر مجموعة من هذه الدمى في العالم
فيلم "باربي" يعيد الزخم لأكبر مجموعة من هذه الدمى في العالم
ساهم طرح فيلم "باربي" الذي يُعرض راهناً في دور السينما بإعادة الزخم لمجموعة مؤلفة من 18 ألف دمية باربي تحوزها بيتينا دورفمان، مع العلم أنّ المرأة الألمانية التي تعرض دماها في المتاحف سبق أن دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتقول دورفمان (62 عاماً) المقيمة في دوسلدورف، في حديث إلى وكالة فرانس برس "عندما كنت طفلة، دائماً ما كنت ألعب بدمى باربي"، مضيفةً "عندما عرضت هذه الدمى على ابنتي، رفضت اللعب بها لاعتبارها أنها غير عصرية. وهكذا بدأت في جمعها".
وتحقق دورفمان شغفها بباربي منذ 28 عاماً فيما توفر مجموعتها للمتاحف ومراكز التسوق التي تعرضها لبضعة أشهر.
وتضيف "كانت المعارض تشهد بين 5 و20 ألف زائر، ولكن بعد طرح فيلم باربي، قيل لي إن الاهتمام بالدمى زاد"، من دون أن تتطرق إلى أرقام دقيقة في هذا الخصوص.
وتشير إلى أنّ الطلب على كتيّبات الدمى التي تحوي معلومات عن أسعارها وملابسها ارتفع أيضاً خلال الأسبوع الفائت.
ولدورفمان التي شاهدت مرتين الفيلم التي تصفه بالـ"المذهل"، "عيادة" لدمى باربي.
وتوضح أن "تكلفة ترميم دمية تبلغ 10 يوروهات وقد تصل إلى 500 أو 600 يورو إذا كانت الدمية إصداراً نادراً".
وتصدّر فيلم "باربي" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاصدا 155 مليون دولار، في نتيجة تُعتبر من الأفضل في العام 2023 لفيلم ما خلال عطلة نهاية الأسبوع الاولى له.
وكانت اجتاحت موجة من اللون الزهري دور السينما في العالم الأسبوع الفائت مع إطلاق فيلم "باربي" في مختلف دول العالم، فيما واكبت حملة تسويقية مكثفة بدء عروض هذا العمل الذي يتناول قصة الدمية الأشهر في العالم.
وأصبحت باربي التي أُطلقت قبل 64 عاماً إحدى أكثر الألعاب مبيعاً في العالم. لكنّ عالمها يبدو أيضاً بعيداً من التطلعات إلى محاربة القوالب النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإلى مزيد من التنوع. واللوحة بالتالي ليست وردية تجارياً، إذ تراجعت مبيعات قسم الدمى في شركة "ماتيل" بنسبة 9 في المئة عام 2022.
ومن هذا المنطلق، لم تعد باربي تقتصر على نموذج الفتاة البيضاء البشرة والشقراء الشعر الذي طبعها حصرياً طوال عقود، ولم تعد مقاساتها البدنية مثالية لا تمتلكها فعلياً إلا قلة من النساء في المجتمع البشري، بل خضع عالم باربي لعملية تجميل كبيرة منذ عام 2016، فأكثرت الشركة من نماذج باربي التي تعبّر عن التنوّع والاختلاف، ومنها الممتلئة والقصيرة القامة والفارعة الطول. وباتت التشكيلة اليوم تضم الآن أكثر من 175 نموذجاً مختلفاً.
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