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"نهر الذهب" حكاية إبداع أردنيّة في افتتاح مهرجان جرش (صور)

فنّ
2023-07-27 | 04:17
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&quot;نهر الذهب&quot; حكاية إبداع أردنيّة في افتتاح مهرجان جرش (صور)
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"نهر الذهب" حكاية إبداع أردنيّة في افتتاح مهرجان جرش (صور)

"نهر الذهب" حكاية إبداع أردنيّة في افتتاح مهرجان جرش (صور)

دومينيك أبو حنا - 
بشعار "ويستمر الفرح"، بدأت أولى فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 37 في أوبريت فنّي ضخم يحمل عنوان "نهر الذهب"، وذلك على المسرح الشمالي من مدينة جرش الأثرية. 
 
"نهر الذهب"، حكاية إبداع أردنيّة تحاكي الفنون المتنوّعة من موسيقى وغناء ورقص وصولاً إلى الشعر والمسرح بحضور أكثر من 80 فنان وفنانة إجتمعوا في ليلةٍ استثنائية. 
 
المشهد بين الجمهور يبدو مختلفاً، فالمدرّجات غصّت بالجماهير الّتي تفاعلت مع اللوحات الاستعراضيّة في عملٍ متكامل يكرّس مدينة جرش مهداً للثقافة والحضارات. 
 
لكن الدبكة الشعبيّة خطفت قلوب كلّ من حضر، فعلت الهتافات وسط الجماهير بحماس كبير، أمّا عرض الباليه الراقص والغناء الأوبرالي فتركا الجميع في حالة إعجاب. 
 
وكانت وزيرة الثقافة الأردنيّة هيفاء النجار قد ألقت كلمةً للإعلان عن انطلاق مهرجان قرطاج للثقافة والفنون، وأبرز ما جاء في كلمتها: "اليوم يستمر الفرح، وفي هذا المساء الجرشي الأردني العربي الإنساني المعطر بحضوركم، تبزغ نجمة جديدة تضاف لعمر مهرجان جرش للثقافة والفنون، ويضيء قمرٌ ليتواصل الفعل الثقافي والفنّي الجاد بما تحمل مفردات المهرجان من قيمِ نبيلةٍ ليستمر الفرح". 
 
وبالفعل، الفرح كان سيد الموقف في الحفل الافتتاحي لمهرجان جرش، بفضل مسرحية "جراسيا – نهر الذهب" من تأليف مفلح العدوان وإخراج لينا التل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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