المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي للـ LBCI: البرنامج يشمل 60 فعالية وألف ضيف من خارج الأردن (فيديو)

المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي للـ LBCI: البرنامج يشمل 60 فعالية وألف ضيف من خارج الأردن (فيديو)

حاور الإعلامي دومينيك أبو حنا، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، خلال تغطية برنامج Morning Talk الصباحي على شاشة الـLBCI لفعاليات المهرجان بدورته الـ37.

وتحدّث سماوي عن تفاصيل حفل الإفتتاح بالإضافة الى الكشف عن 60 فعالية في البرنامج لهذا العام، واستضافة ألف ضيف من خارج الأردن.

فما هو أوبريت "نهر الذهب" الّذي يضمّ أكثر من 80 فنانة وفنان، وبماذا تتميّز النسخة الـ37 من مهرجان جرش؟ الإجابة في هذا اللقاء.