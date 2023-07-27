مذكرات بريتني سبيرز إلى الواجهة من جديد… هل طوت صفحة الماضي مع عائلتها؟

حرصت النجمة الأميركية بريتني سبيرز أن تطوي صفحة الماضي مع والدتها لين، البالغة من العمر 68 عاما، وأختها الممثلة جايمي لين، البالغة من العمر 32 عاما، قبل أشهر من إصدار مذكراتها المرتقبة "The Woman In Me"، وفقًا لموقع " ديلي ميل ".

وحذفت أميرة البوب على مقاطع من مذكراتها، التى تطرقت خلالها عن غضبها وإحباطها تجاه والدتها وأختها، حيث تأمل من خلال هذه الخطوة أن تشفى من جراح نفسية التي خلفتها الوصاية القانونية المفروضة عليها من قبل والدها جيمي سبيرز الذي كان هو المتحكم الوحيد بشؤونها المالية والشخصية لمدة 13 عاما.

ويُذكر أن سبيرز وضعت تحت الوصاية بفعل تدهور صحتها العقلية عام 2007، حيث تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية بعدما اعتدت جسدياً على مصور مشاهير في محطة للوقود وهي حليقة الرأس.

والجدير بالذكر أنه قد تم رفع الوصاية عن بريتني رسميّاً في عام 2021.