الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مذكرات بريتني سبيرز إلى الواجهة من جديد… هل طوت صفحة الماضي مع عائلتها؟

فنّ
2023-07-27 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مذكرات بريتني سبيرز إلى الواجهة من جديد… هل طوت صفحة الماضي مع عائلتها؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مذكرات بريتني سبيرز إلى الواجهة من جديد… هل طوت صفحة الماضي مع عائلتها؟

حرصت النجمة الأميركية بريتني سبيرز أن تطوي صفحة الماضي مع والدتها لين، البالغة من العمر 68 عاما، وأختها الممثلة جايمي لين، البالغة من العمر 32 عاما، قبل أشهر من إصدار مذكراتها المرتقبة "The Woman In Me"، وفقًا لموقع "ديلي ميل".
 
وحذفت أميرة البوب على مقاطع من مذكراتها، التى تطرقت خلالها عن غضبها وإحباطها تجاه والدتها وأختها، حيث تأمل من خلال هذه الخطوة أن تشفى من جراح نفسية التي خلفتها الوصاية  القانونية المفروضة عليها من قبل والدها جيمي سبيرز الذي كان هو المتحكم الوحيد بشؤونها المالية والشخصية لمدة 13 عاما.
 
ويُذكر أن سبيرز وضعت تحت الوصاية بفعل تدهور صحتها العقلية عام 2007، حيث تم إدخالها إلى مستشفى للأمراض النفسية بعدما اعتدت جسدياً على مصور مشاهير في محطة للوقود وهي حليقة الرأس.
 
والجدير بالذكر أنه قد تم رفع الوصاية عن بريتني رسميّاً في عام 2021.

آخر الأخبار

فنّ

بريتني سبيرز

النجمة

والدة

لين

أخت

الممثلة

جايمي لين

البالغة من العمر 32 عاما

مذكرات

غضب

إحباط.

LBCI التالي
بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي... تبرئة الممثل كيفن سبايسي في ختام محاكمته في لندن
بعد موجات الحر الإستثنائية... المغنية الأميركية باتي سميث تدعو الشباب إلى التحرك لمواجهة أزمة المناخ!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-03

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
فنّ
2023-06-16

حائزة على جائزتي أوسكار... وفاة الممثلة البريطانية غليندا جاكسون عن 87 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
05:05

فضل الله: نقوم بما يجب علينا أن نقوم به من داخل الحكومة ولدينا رأينا ومواقفنا

LBCI
آخر الأخبار
15:01

رياض سلامة لحوار المرحلة: مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:21

على هامش مهرجان جرش... مرتضى وقّع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الاردن ولبنان

LBCI
فنّ
05:58

المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي للـ LBCI: البرنامج يشمل 60 فعالية وألف ضيف من خارج الأردن (فيديو)

LBCI
فنّ
04:17

"نهر الذهب" حكاية إبداع أردنيّة في افتتاح مهرجان جرش (صور)

LBCI
فنّ
02:31

إطلالة بالبيكيني ورقصٌ على الطاولة... هكذا احتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ54! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-25

أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!

LBCI
منوعات
2023-07-26

بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!

LBCI
منوعات
2023-07-25

"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!

LBCI
آخر الأخبار
14:06

رياض سلامة لحوار المرحلة: لا أريد إلغاء صيرفة فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كهرباء لبنان تطالب بتحويل ١٦٠٠ مليار ليرة إلى دولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية... بأبشع موتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الموفد الفرنسي جال حاملا طرحا لما يسمى باجتماع عمل في أيلول.. ما هو موقف الاطراف من هكذا اجتماع؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

تعيين لودريان رئيسًا للوكالة الفرنسية لتطوير العلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لودريان غادر لبنان... فهل يعود قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رياض سلامة - الجزء الأول: البداية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٧ وزيرا طيّروا جلسة التمديد لسلامة أو تعيين الخلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

منصوري يتمهل في إعلان موقف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟

LBCI
خبر عاجل
04:51

ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره

LBCI
خبر عاجل
15:03

سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا

LBCI
خبر عاجل
15:06

رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس

LBCI
آخر الأخبار
15:51

رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال

LBCI
خبر عاجل
07:08

مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي

LBCI
خبر عاجل
15:31

رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More