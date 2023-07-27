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انتحر ابنها عام 2022 وعاشت حياةً معقدة... هل توفيت المغنية سينيد أوكونور في "جريمة مشبوهة"؟

فنّ
2023-07-27 | 14:34
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انتحر ابنها عام 2022 وعاشت حياةً معقدة... هل توفيت المغنية سينيد أوكونور في &quot;جريمة مشبوهة&quot;؟
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انتحر ابنها عام 2022 وعاشت حياةً معقدة... هل توفيت المغنية سينيد أوكونور في "جريمة مشبوهة"؟

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس أنّ وفاة المغنية الايرلندية سينيد أوكونور التي أعلنت عائلتها الأربعاء أنّ الموت غيّبها عن 56 عاماً عقب العثور عليها "غائبة عن الوعي" في لندن، ليست "حادثة مشبوهة".
 
وقالت شرطة لندن في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ "عناصرها استُدعوا الأربعاء عند الساعة 11,18 صباحاً بالتوقيت المحلي بعد تقارير تفيد بالعثور على امرأة غائبة عن الوعي في أحد المساكن في حي اس ايه 24"، وهو الرمز البريدي لجنوب العاصمة البريطانية.
 
وحققت أوكونور شهرة واسعة عام 1990 بفضل أغنية "ناثينغ كومبيرز تو يو" التي كتبها برنس. وحقق ألبوماها الأوّلان "ذي لاين أند ذي كوبرا" و"آي دو نَت وونت وات آي هافنت غَت" نجاحات تجارية كبيرة.
 
وقالت أسرتها في بيان نشرته محطة آر تي إي العامة الأربعاء "ببالغ الحزن نعلن وفاة حبيبتنا شينيد"، مضيفة انّ "عائلتها وأصدقاءها محطمون".
 
وعُرفت شينيد أوكونور بإثارتها الجدل في محطات كثيرة من مسيرتها.
 
وفي السنوات الأخيرة، كانت أوكونور تعبّر عن تقلباتها النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد هددت شركاءها السابقين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وتحدثت عن مشاكل صحتها الجسدية والعقلية، وأظهرت ميولها الانتحارية، وتطرقت إلى علاقتها المعقدة مع عائلتها وأطفالها.
 
وفي العام 2022، أنهى نجلها شاين البالغ 17 عاماً حياته. وشكّل انتحاره صدمة تركت أثراً سلبياً كبيراً على حياتها، وأُدخلت المستشفى بعدما كشفت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها تعتزم الانتحار بدورها.

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