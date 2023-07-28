رقصٌ وقبلات... مادونا تحتفل بالذكرى الـ40 لألبومها الأوّل! (فيديو)

رقصٌ وقبلات... مادونا تحتفل بالذكرى الـ40 لألبومها الأوّل!



احتفلت النجمة العالمية مادونا، الخميس، بالذكرى الـ40 لأول ألبوم لها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على انستغرام.

وظهرت مادونا في الفيديو وهي ترسل القبلات وترقص على أنغام أغنية Lucky Star، وسط تعافيها من العدوى البكتيرية التي أصيبت بها في الأسابيع الماضية.

وعلّقت مادونا على منشورها قائلة: "أن أكون قادرةً على تحريك جسدي والرقص قليلاً فقط يجعلني أشعر بأنني النجمة الأكثر حظًا في العالم!"

وأضافت: "شكرًا لجميع معجبي وأصدقائي! يجب أن تكونوا نجومي المحظوظين أيضًا!".

وختمت النجمة، البالغة من العمر 64 عامًا، كلامها قائلةً: "عيد ميلاد أربعين سعيد الألبومي الأول".