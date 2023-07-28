صراخ شاكيرا يعلو في مقطع فيديو... جرذ يقتحم موقع تصوير أغنيتها الجديدة ويثير الذعر!

شوهدت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقطع فيديو طريف شاركته على إنستغرام يوم الثلاثاء، وهي تصرخ بصوتٍ عالٍ خوفاً من جرذٍ كاد يمشي على رأسها أثناء تصوير فيديو كليب أغنية "كوبا فاكيا".

وتلعب شاكيرا، 46 عاما، في الأغنية المصورة بالتعاون مع مانويل توريزو دور حورية البحر، حيث ظهرت في موقع التصوير مستلقية في الماء بين الصخور.

ومن غير الواضح أين تم تصوير الفيديو الموسيقي، ولكن من الواضح أنه تمّ في مكان يسهل على الحيوانات الوصول إليه، حيث تمكّن الفأر أو الجرذ من دخول موقع التصوير والاقتراب من شاكيرا.

واعتقدت شاكيرا أن اللحظة كانت مضحكة، حيث شاركتها مع محبيها على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلّقت على المنشور باللغة الإسبانية: "حتى الأمور المضحكة تحدث لحوريات البحر".