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نجوى كرم تخص الـLBCI بمقابلة حصريّة ضمن فعاليات مهرجان جرش وتكشف: هذه هي الطقوس التي أتبعها قبل الصعود الى المسرح!
فنّ
2023-07-29 | 06:42
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نجوى كرم تخص الـLBCI بمقابلة حصريّة ضمن فعاليات مهرجان جرش وتكشف: هذه هي الطقوس التي أتبعها قبل الصعود الى المسرح!
نجوى كرم تخص الـLBCI بمقابلة حصريّة ضمن فعاليات مهرجان جرش وتكشف: هذه هي الطقوس التي أتبعها قبل الصعود الى المسرح!
للمرّة الـ11 على التوالي، أنارت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مسرح مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث أشعلت الأجواء بحضورها الساحر وصوتها المبهر.
وفي مقابلة حصريّة مع الاعلامي دومينيك ابو حنا خصّتها للـLBCI، أكّدت الفنانة اللبنانية "حرصها الدائم على التواجد مع الجمهور الأردني"، مشيرةً الى أنهم "يقدرون قيمة الفن والتفاعل معهم يبقى مختلفاً جدًا".
وكشفت نجوى كرم للمرّة الأولى عن المشاعر التي ترافقها قبل صعودها الى هذا المسرح العريق قائلةً: "في الكثير من الأوقات، أنسى انني انسانة حيّة، أجد نفسي على المسرح وكأنني خارج هذا العالم".
وبالنسبة الى الطقوس التي تتبعها قبل صعودها الى المسرح، أوضحت الفنانة نجوى كرم أنها "تتبع الطقوس الربانية بعد ممارسة التمارين الصوتية، وتعتبرها بمثابة الإيمان الذي تتسلح به لمواجهة جمهورها"، مضيفةً: "أشكر ربي قبل البدء بالحفل لانه سمح لي بالتواجد على هذا المسرح، وأشكره فيما بعد على الموهبة الذي وهبني إياها".ِ
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