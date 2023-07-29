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بعد دخولها موسوعة غينيس "لأطول رداء"... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI

فنّ
2023-07-29 | 08:54
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بعد دخولها موسوعة غينيس &quot;لأطول رداء&quot;... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI
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بعد دخولها موسوعة غينيس "لأطول رداء"... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI

بعد دخولها موسوعة غينيس "لأطول رداء"... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI

تحدثت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الاعلامي دومينيك ابو حنا خصّتها للـLBCI، عن خبر دخولها في موسوعة غينيس "لأطول رداء"، مشيرةً الى ان "معجبيها هم من قرروا اتخاذ هذه الخطوة وصمموا الرداء من أجل دخوله في موسوعة غينيس تكريماً لألبوم كاريزما".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "أشكر معجبيني على هذه اللفتة الجميلة وأقدر كثيرًا جهدهم وتعبهم في تحضير الرداء، الذي تطلب منهم الوقت والأعصاب ولأنه مكلف أيضًا".

وردًا على سؤال ما اذا كانت ستدخل موسوعة غينيس من خلال أطول موال، قالت كرم:"كان لدي "أوف" طويلة بعد الصبوحة، وكنت وما زلت أؤديها، لكن موسوعة غينيس ليست للتحدي والاستفزاز بل هي للمواضيع الموجودة وهي موجودة"، مضيفةً: "لكن للأسف البعض من الممكن أن لا يشاهد الأشياء الجميلة بسبب امور شخصية ونفسية مثلاً". 

وأكملت حديثها قائلة: "لنبقى سعداء بفرحتنا وبجرش وبالمعجبين وبكل العالم".

وفي الختام، شكرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الـLBCI وتمنت التعاون المستمر سويًا لتوصيل صورة لبنان بالشكل الذي يليق فيه.
 

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