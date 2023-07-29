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الفنانة التشكيلية مجد رمضان في مقابلة حصرية مع الـLBCI ضمن فعاليات مهرجان جرش: نحن بحاجة للفرح!
فنّ
2023-07-29 | 09:04
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الفنانة التشكيلية مجد رمضان في مقابلة حصرية مع الـLBCI ضمن فعاليات مهرجان جرش: نحن بحاجة للفرح!
الفنانة التشكيلية مجد رمضان في مقابلة حصرية مع الـLBCI ضمن فعاليات مهرجان جرش: نحن بحاجة للفرح!
تحدثت الفنانة التشكيلية مجد رمضان في مقابلة حصرية مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر الـLBCI عن سعادتها في المشاركة في مهرجان جرش بدورته الـ37، والذي يضم أكثر من 60 فعالية.
وقالت رمضان: "لبنان هو بلد الحضارة والتاريخ والرسالة والفن، ومن المهم أن نوصل للعالم أجمل صورة عنه خلال المهرجان"، مضيفةً: "نحن بحاجة للأخبار والمشاركات السعيدة".
وأكدت مجد رمضان، رئيسة مجموعة Seniors and Art of Joy، انه "لا بد من وجود الفرح واستمراره"، مضيفةً: "نحن بحاجة كبيرة لأن يكون لدينا مساحة للفرح لأننا شعب عنيد ويحب الفرح والتاريخ، وأنا متأكدة أننا سنكون السبب في بث الأمل بمبدأ أن ما يزال هناك موهبة وسعادة".
وفي الحديث عن تجربتها في المشاركة بالمهرجان، كشفت رمضان: "عندما تم اختياري لتمثيل الفريق اللبناني من قبل وزارة الثقافة، أحببت أن أعمل على لوحة تحمل شعار المهرجان، فنسقت عملاً بين التعبيري والتجريدي يتحدث عن الفرح وهو شعار المهرجان".
وأوضحت رمضان أن "الفن التشكيلي سيشارك السنة بالتجارب الجديدة او التجارب المختلفة، وأنها صاحبة تجربة مختلفة لكبار السن، ولهذا السبب دعيت للمشاركة".
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