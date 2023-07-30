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"ما يفرحني هو الجلوس مع العائلة "... نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI: لبنان بلد القديسين وهذا ما ينقصه!

"ما يفرحني هو الجلوس مع العائلة "... نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI: لبنان بلد القديسين وهذا ما ينقصه!

رأت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، في مقابلة حصريّة مع الاعلامي دومينيك ابو حنا خصّتها للـLBCI خلال مهرجانات جرش، أننا "أصبحنا نبحث في هذه الأيام أكثر على الأمور البسيطة والطبيعية والعفوية في زمن أصبح مليئاً بالأشياء المركبة"، وأشارت إلى أن "ما يفرحني هو الجلوس مع العائلة واسترجاع ذكريات الطفولة والحنين إليها وذلك لأنها ليست بحاجة للبروتوكول وفيها الكثير من البساطة."



وعن استمرار لبنان وشعبه بالعيش والكفاح بظل الظروف الصعبة، قالت نجوى كرم: "كثيرون لا يعلمون عن العلاقة القوية التي تربط لبنان بربنا فكما يقولون لبنان هو بلد القديسين، وفيه أمر رباني متصل به مختلف جداً، وما ينقصه هو محبة الشعب اللبناني لبلده فنحن لا نعرف كيف نحبه بشكل كافٍ، وأنا أتحدث عن الشعب وليس عن الحكام لأننا نحن من ننتخبهم."



وختمت بالقول: ""عروس الفينيق" هو لقب كبير كثيراً علي ولبنان يجري بدمي وهذا أمر أظهره بصوتي، ولا ينفع أن نحب دون أن نفعل، وما حاولت أن أقوم به تجاه بلدي هو أن أقدم بصوتي لبنانيتي لجميع الناس. "



