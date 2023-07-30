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نجوى كرم في مقابلة حصريّة للـLBCI: لن أصور كليبات من ألبومي الجديد وفي هذه الحالة يمكن أن أحظر شخصاً ما على تويتر

نجوى كرم في مقابلة حصريّة للـLBCI: لن أصور كليبات من ألبومي الجديد وفي هذه الحالة يمكن أن أحظر شخصاً ما على تويتر

تحدثت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، في مقابلة حصريّة مع الاعلامي دومينيك ابو حنا خصّتها للـLBCI ضمن مهرجانات جرش، حول قرار عدم تصويرها كليبات من ألبومها الجديد "كاريزما"، وقالت: "خطة تصوير الكليبات ليست بيدي وحدي ولو كانت كذلك لكنت صورت الألبوم كله ولكن هناك شركة إنتاج تتحكم بالأمور وهي التي تتصرف، ولن أصور كليبات من ألبومي الجديد، ولكن هذا لا يعني أنني لن أقوم ربما بأمر لأقدمه لهذا الألبوم من تلقاء ذاتي لأنه يجب أن يكون لدي مجهوداً شخصياً لا أتكل به على أحد".



وحول إحتمالية قيامها بـ"بلوك" لأشخاص عبر تويتر، قالت نجوى كرم: "أحياناً المجموعة المستلمة لحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي تصر على أن تحظر شخصاً ما، وذلك في حال كان هذا الشخص يتقصد عن سابق إصرار وتصميم التجريح أو تقديم نقد غير بناء بهدف الاستفزاز وخلق المشاحنات أو التسبب بمشاكل بيننا وبين طرف آخر".



