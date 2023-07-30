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فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
فنّ
2023-07-30 | 04:27
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فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
عاشت الأوساط المصرية فجر الأحد، صدمة مفجعة بخبر وفاة الشاب عبدالله إبن الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، غرقاً أثناء ممارسة السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي.
هذا وأكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر، أنها تلقت خبر وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف.
ووفق ما تبيّن فالشاب وصل إلى المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.
وبحسب ما أدلى به عدد من الأشحاص الذين كانوا برفقة الشاب الراحل خلال استجواب الشرطة، فهو كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتُشل فاقدا للوعي.
إشارة إلى أن عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين.
المصدر
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