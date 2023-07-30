منى الشاذلي في مقابلة حصريّة للـLBCI حلال مهرجان جرش: أنا في حالة استمتاع حقيقي ولبنان هو حب وعشق وتواصل (فيديو)

منى الشاذلي في مقابلة حصريّة للـLBCI حلال مهرجان جرش: أنا في حالة استمتاع حقيقي ولبنان هو حب وعشق وتواصل (فيديو)



أكدت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، في مقابلة حصريّة مع الاعلامي دومينيك ابو حنا خصّتها للـ LBCI ضمن مهرجان جرش، أنها "في حالة استمتاع حقيقي ومؤلف من طبقات عدة: استمتاع بالتاريخ وبالآثار الرومانية خاصة وأن جرش تسمى مدينة الألف عامود، واستمتاع بالأجواء الثقافية، واستمتاع بالجمهور الذي لا ينحصر فقط بالجمهور الأردني".



واعتبرت منى الشاذلي أن تكون مصر ضيفة شرف في مهرجان جرش لهذا العام "هي رسالة واضحة من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو أمر يسعد أبناء مصر ويؤكد على أن مصر هي مركزلتصدير الفنون والثقافة".



وأكدت أن دعوتها للمهرجان كضيفة شرف "أسعدتها للغاية وجعلتها تشعر بالامتنان وبالتقدير لإدارة المهرجان"، مشيرة إلى أنها "تحمل هذا التقدير لجميع زملائها ولأسرتها خاصة لأن هذا الأمر كبير جداً".

وتوجهت منى الشاذلي بكلمة للبنان واللبنانيين، وقالت: "الـLBCI قناة رائعة ولبنان هو حب وعشق وتواصل"، وتوجهت "بالأمنيات والدعوات بكل الخير للقناة وللبنان واللبنانيين".