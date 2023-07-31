الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شبكة "إكس" تعيد تشغيل حساب كانييه ويست
فنّ
2023-07-31 | 03:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شبكة "إكس" تعيد تشغيل حساب كانييه ويست
شبكة "إكس" تعيد تشغيل حساب كانييه ويست
أعادت شبكة "إكس" الاجتماعية ("تويتر" سابقاً) تشغيل حساب مغني الراب والمصمم الأميركي كانييه ويست بعد حوالى ثمانية أشهر على تعليقها إياه، على ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان كانييه ويست نشرَ في الخريف الفائت عبر حسابه صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داود، فما كان من أيلون ماسك الذي كان استحوذ على "تويتر" قبل أسابيع إلا أن علّق حساب المغني.
وقال ماسك تعليقاً على الصورة التي نشرها ويست وتجمع شعاري النازية واليهودية "فقط للتوضيح تم تعليق حسابه بسبب تحريضه على العنف".
ولم تتلق وكالة فرانس برس أي تعليق فوري من إدارة الإعلام في "إكس" في شأن حساب كانييه ويست. وحتى العصر، لم يكن مغني الراب أضاف إلى صفحته أي منشور جديد.
أعلن كانييه ويست في منشور عبر إنستغرام تخليه عن آرائه المعادية للسامية، قائلا إن مشاهدته الممثل جوناه هيل في فيلم "21 جامب ستريت" جعلته "يحب اليهود من جديد".
وأوضحت الصحيفة أن كانييه ويست الذي بات يتخذ اسم "يي"، أكّد للمنصة أنه لن يستخدم حسابه لنشر مواد معادية للسامية أو مواقف مسيئة،
وكانت مواقف النجم الحادة وخصوصاً تلك المعادية للسامية منها، مكلفة جداً له وخصوصاً في ما يتعلق بالعقود التجارية.
وأنهت شركة "أديداس" في تشرين الأول تعاونها المربح مع مغني الراب الأميركي في ما يتعلق بإنتاج أحذية "ييزي" الرياضية.
وفي نهاية أيار الفائت، أفادت المجموعة الألمانية أن توقف تعاونها مع كانييه ويست أدى إلى تراجع قدره نحو 40 مليون يورو في مبيعاتها خلال الربع الأول من السنة الجارية.
كذلك أعلنت علامة "غاب" التجارية ودار "بالنسياغا" قطع علاقاتهما بالمغني.
ومنذ استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" لقاء 44 مليار دولار في تشرين الأول الفائت، استغنى عن خدمات آلاف الموظفين وخفّف الإشراف على مضمونها.
وفي كانون الأول أعاد تشغيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على "تويتر"، لكنّ الأخير لم يعد بعد إلى المنصة.
آخر الأخبار
فنّ
"إكس"
تشغيل
كانييه
التالي
أرقام قياسية... "باربي" يحافظ على صدارة شباك التذاكر!
بعد أن رمى أحد المعجبين المشروب عليها خلال حفل... كاردي بي تقذف ميكروفونًا عليه! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-11
شبكة "أمان" توقف دفع المساعدات المالية لـ75 ألف عائلة مستفيدة نهاية الشهر الحالي
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-11
شبكة "أمان" توقف دفع المساعدات المالية لـ75 ألف عائلة مستفيدة نهاية الشهر الحالي
0
أخبار دولية
2023-07-07
ستولتنبرغ: قمة حلف شمال الأطلسي "ستعيد التأكيد" على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه
أخبار دولية
2023-07-07
ستولتنبرغ: قمة حلف شمال الأطلسي "ستعيد التأكيد" على أن أوكرانيا ستصبح عضوا فيه
0
آخر الأخبار
2023-07-05
كريدية لـ"حوار المرحلة": عبارة "أعلى سعر انترنت بأدنى جودة بالعالم" غير دقيق فنحن لم نزيد الاسعار بعد ويجب ألا ننسى أنّ الإنترنت نشأ في لبنان على شبكة هاتف تقليدية
آخر الأخبار
2023-07-05
كريدية لـ"حوار المرحلة": عبارة "أعلى سعر انترنت بأدنى جودة بالعالم" غير دقيق فنحن لم نزيد الاسعار بعد ويجب ألا ننسى أنّ الإنترنت نشأ في لبنان على شبكة هاتف تقليدية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:01
أرقام قياسية... "باربي" يحافظ على صدارة شباك التذاكر!
فنّ
05:01
أرقام قياسية... "باربي" يحافظ على صدارة شباك التذاكر!
0
فنّ
13:33
بعد أن رمى أحد المعجبين المشروب عليها خلال حفل... كاردي بي تقذف ميكروفونًا عليه! (فيديو)
فنّ
13:33
بعد أن رمى أحد المعجبين المشروب عليها خلال حفل... كاردي بي تقذف ميكروفونًا عليه! (فيديو)
0
فنّ
11:47
منى الشاذلي في مقابلة حصريّة للـLBCI خلال مهرجان جرش: أنا في حالة استمتاع حقيقي ولبنان هو حب وعشق وتواصل (فيديو)
فنّ
11:47
منى الشاذلي في مقابلة حصريّة للـLBCI خلال مهرجان جرش: أنا في حالة استمتاع حقيقي ولبنان هو حب وعشق وتواصل (فيديو)
0
فنّ
2023-07-30
فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
فنّ
2023-07-30
فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:46
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
03:46
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
0
أمن وقضاء
05:02
سقوط قذائف صاروخية خارج المخيم طالت إحداها حسبة صيدا
أمن وقضاء
05:02
سقوط قذائف صاروخية خارج المخيم طالت إحداها حسبة صيدا
0
منوعات
2023-06-06
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
منوعات
2023-06-06
مُعلّم بمدرسة قرآنية اغتصب 27 طفلة... هكذا فضحته إحدى تلميذاته!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
في عيد الاضحى... العرب في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
في عيد الاضحى... العرب في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:55
هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟
أمن وقضاء
16:55
هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مشروع جورج الزاخم التعليمي تحول الى حقيقة... يعيد الحياة الى قطاعات كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مشروع جورج الزاخم التعليمي تحول الى حقيقة... يعيد الحياة الى قطاعات كثيرة
0
رياضة
13:56
هل تدخل لعبة الكاراتيه في المنهاج التعليمي الرياضي؟
رياضة
13:56
هل تدخل لعبة الكاراتيه في المنهاج التعليمي الرياضي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الرياض تستضيف محادثات أول آب... لايجاد حل للحرب الروسية على اوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الرياض تستضيف محادثات أول آب... لايجاد حل للحرب الروسية على اوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حراجل تتحضر لافتتاح مدخلها التاريخي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حراجل تتحضر لافتتاح مدخلها التاريخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"نظف بلدك"
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"نظف بلدك"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أهلا بهالطلة من أسواق البترون وآثاراتها وسواحها من حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أهلا بهالطلة من أسواق البترون وآثاراتها وسواحها من حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من يؤيد ومن يرفض عقد جلسة تشريعية لطلب الإقتراض من مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
من يؤيد ومن يرفض عقد جلسة تشريعية لطلب الإقتراض من مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:32
إنخفاض في أسعار المحروقات
خبر عاجل
02:32
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
أمن وقضاء
10:56
لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)
أمن وقضاء
10:56
لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)
3
خبر عاجل
07:34
اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان
خبر عاجل
07:34
اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان
4
خبر عاجل
07:51
الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة
خبر عاجل
07:51
الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة
5
خبر عاجل
07:08
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحرية في صيدا
خبر عاجل
07:08
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحرية في صيدا
6
خبر عاجل
06:58
إصابة العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة
خبر عاجل
06:58
إصابة العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة
7
أمن وقضاء
07:36
توتّر في مخيم عين الحلوة... مقتل أبو أشرف العرموشي مع 4 من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين (فيديو)
أمن وقضاء
07:36
توتّر في مخيم عين الحلوة... مقتل أبو أشرف العرموشي مع 4 من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين (فيديو)
8
منوعات
07:30
خلال حفل خطوبته سقط أرضاً... أصيب بأزمة قلبية ووالدته شعرت بأن شيئاَ ما سيحدث له قبل ذهابه للحفل!
منوعات
07:30
خلال حفل خطوبته سقط أرضاً... أصيب بأزمة قلبية ووالدته شعرت بأن شيئاَ ما سيحدث له قبل ذهابه للحفل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More